Банковские счета можно будет открывать по упрощенной процедуре

Банковские счета можно будет открывать по упрощенной процедуре

 Упрощение процедуры открытия банковских счетов предусматривают поправки к Налоговому кодексу.

Согласно законодательной инициативе, неуплаченная сумма фискальных обязательств в размере до 100 леев не будет считаться задолженностью перед национальным публичным бюджетом в случае открытия счета в банке и принятия ее на фискальный учет, передает moldpres.md.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, при наличии у налогоплательщика задолженности даже до 100 леев, ГНС имеет право не выдавать документ, подтверждающий налоговую регистрацию счета в банке.

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