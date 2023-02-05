Банкноты номиналом 20 и 100 леев чаще всего подделывали в прошлом году

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В прошлом году в Молдове было изъято из обращения около трех тысяч поддельных банкнот, что почти на 500 меньше, чем в 2021 году. Всего в Центр уголовно-технической и судебной экспертизы поступило более 1300 экземпляров.

Банкнота номиналом 100 леев была самой подделываемой. Далее идут 20 леев (изъяли 400 поддельных купюр). На третьем месте банкнота номиналом в 200 леев, в прошлом году из обращения было изъято 70 таких купюр, сообщает tvrmoldova.md.

Также в 2022 году судмедэксперты обнаружили почти тысячу фальшивых иностранных банкнот. Так, правоохранители изъяли 440 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Это один из крупнейших “уловов” за последние годы. Мошенники также пытались пустить в обращение около 250 фальшивых 50-долларовых купюр и около 200 100-долларовых купюр.

Правоохранители также обнаружили более 100 фальшивых купюр единой европейской валюты. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 и 50 евро. В 2022 году в Молдове было найдено 61 и 35 фальшивых копий соответственно.

По словам специалистов, чаще всего молдавские леи подделывают химическим методом. Бумагу сначала отбеливают хлорным раствором, а после её высыхания банкноты печатают на обычном принтере.

Специалисты предупреждают, что нужно знать и очень внимательно относиться к защитным элементам на купюрах. Иногда фальшивомонетчики используют другие банкноты с более низким номиналом, но их легко распознать.

– Изображение, качество изображения уже показывает, что соответствующая банкнота не является подлинной. Репродукция микротекста или поддельной банкноты плохо читается. На подлинной банкноте, какой бы мелкой она ни была, можно увидеть соответствующую надпись, – рассказала начальник отдела экспертизы документов Инна Иржанова.

Законодательством Молдовы предусмотрено до 15 лет лишения свободы за изготовление или оборот фальшивых денег.

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