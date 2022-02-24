Банки Молдовы работают в обычном режиме

Банки Молдовы работают в обычном режиме

Банки страны работают в обычном режиме и обладают достаточной ликвидностью для обеспечения непрерывной деятельности. Об этом говорится в сообщении НБМ в контексте событий в Украине. 

– Нынешний уровень реформирования и модернизации банковского сектора предполагает его дальнейшее развитие с целью гармонизации со стандартами финансовых услуг в мире. Кроме того, у нашей страны достаточно валютных резервов, которые могут быть использованы в масштабных кризисных ситуациях для обеспечения финансовой стабильности, – говорится в заявлении ведомства.

Национальный банк Молдовы внимательно следит за ситуацией в расширенной перспективе и готов в соответствии со своими полномочиями принять необходимые меры для снижения рисков и неопределенностей.

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