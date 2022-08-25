Банкет с алкоголем: мужчина попал в больницу с переломом после драки

Банкет с алкоголем: мужчина попал в больницу с переломом после драки

В одном из частных домов Бендер произошёл конфликт между приятелями.

Один из мужчин недосчитался полученной зарплаты и предъявил претензию «рюмочному» другу, принявшись кулаками его «перевоспитывать». Другие участники застолья разняли дерущихся. Агрессора утихомирили и отправили в магазин.

Пока виновник скандала отсутствовал, приехали сотрудники милиции. Основательно избитого 53-летнего мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму, пишет mvdpmr.org.

Выяснилось, что за буйный нрав 26-летний нападавший уже был судим. На ближайшие несколько лет он может лишиться свободы, в зависимости от тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего.

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