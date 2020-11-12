Банк спасения голодных

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О том, как продлить жизнь продуктов и накормить обездоленных

По данным Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно треть всех производимых на планете продуктов питания уничтожается. Это не просто расточительство, а в условиях, когда часть населения недоедает или голодает, – преступление. Чтобы решить эту проблему, во многих цивилизованных странах созданы Банки продовольствия (БП). Недавно такой банк появился и в Молдове.

Кредит доверия

Идея создания Банка продовольствия в Молдове принадлежит волонтёрам из социальной миссии Diaconia. Они считают, что помогать людям можно не только по праздникам. На данном этапе БП работает с ограниченными видами продуктов, не относящимися к категории скоропортящихся, а также с товарами, у которых повреждена упаковка. Один из крупнейших в столице магазинов поставляет в Банк продовольствия хлеб. Этот гипермаркет готов к открытому сотрудничеству, потому что, являясь частью европейской торговой сети, знаком с механизмами передачи продуктов в благотворительные организации.

Предполагается, что гамма продовольственных товаров будет расширяться. Однако очень сложно поставлять молочные и мясные незамороженные продукты с коротким сроком хранения. Даже если их можно забрать из магазинов, нужно быть уверенными, что они будут использованы непосредственно в день поставки. И здесь уже речь идёт о кредите доверия между партнёрами.

– Сейчас мы подали заявление на вступление в Федерацию европейских банков продовольствия и должны будем зарегистрироваться как отдельная самостоятельная структура, – уточняет координатор программы «Банк продовольствия» Олег Параскив. – В Европе есть своя методика работы, накопленный опыт. Мы принимаем продукты от экономических агентов бесплатно и так же без денег их раздаём. У нас есть авторизованный склад и машина с холодильной установкой. Мы работаем по установленным правилам. До декабря деньги на транспортные расходы и хранение продуктов используем из средств небольшого проекта. А дальше посмотрим. Ещё мы ждём, что появится законодательство, регламентирующее работу Банка продовольствия. В Европе за перевозку продуктов платят коммерческие агенты, это дешевле и гуманнее, чем их утилизировать или выбрасывать на мусорные свалки.

Дело не только в бедности – продукты можно просто продавать по сниженным ценам или отдавать бесплатно. Мы говорим о том, чтобы в целом минимизировать утилизацию продуктов, в этом суть закона. Проблема эта комплексная. Создание Банка продовольствия – только один из вариантов её решения.

Помощь не для частных лиц

Сейчас у БП 25 партнёров, которым поставляется продукция, ещё пять – в списке ожидания. Частным лицам в этой схеме помощь не оказывается, поскольку невозможно проконтролировать, как будут использованы продукты. Предпочтение отдаётся социальным столовым, Домам престарелых, детским центрам. Возможны варианты взаимодействия с государственными социальными структурами, но для этого тоже нужны механизмы регулирования сотрудничества. В любом случае важно, чтобы продукты попадали по назначению.

Социальная столовая Regina Pacis, которой заведует Мария Ботнарюк, существует уже 12 лет и живёт за счёт спонсорской помощи из-за границы. Четыре раза в неделю еду в пищевых контейнерах получают 150 человек. Но есть люди, которые настолько голодны, что не доносят еду до дома. Съедают её где-то во дворе, а потом приходят за добавкой.

– После того как открылся Банк продовольствия, нам дополнительно стали привозить продукты питания – это большое подспорье. Звонят и спрашивают, нужны ли капуста и красная свёкла. Конечно нужны. Эти продукты у нас очень быстро расходуются, – говорит Мария Ботнарюк. – Наши бенефициары очень рады хлебу, потому что многим из них даже этот важный продукт не по карману. Они делают сухари или кладут хлеб в морозилку. Он точно не пропадает. Ничего не теряется. К нам приходят очень бедные пожилые люди, в основном одинокие, с пенсией 800 – 1500 леев. Мы определяем голодных людей по глазам. На самом деле некоторые пенсионеры от недоедания просто еле держатся на ногах. Да и возраст никого не щадит. Нам любая помощь кстати.

Избегая конфликта

За несколько месяцев число коммерческих партнёров у БП увеличилось, но не настолько, насколько планировали его основатели. До сих пор непонятно, как хозяйствующие субъекты должны жертвовать продукты. В молдавском законодательстве ничего об этом пока нет, а возможность списания товаров может привести к злоупотреблениям и уклонению от уплаты налогов. Никто не хочет вступать в конфликт с законом.

Необходимая законодательная база разрабатывается несколькими министерствами. Свои рекомендации предложила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), но, как уточнил заместитель представителя FAO в Молдове Тудор Робу, задачи организации несколько шире, чем принято считать.

– Мы направили в правительство наши рекомендации, разработанные на основе практики, применяемой ЕС в этой области. Не в каждой европейской стране остро стоит задача накормить людей, у которых не хватает средств на полноценное питание, – поясняет Тудор Робу. – Дело не только в бедности – продукты можно просто продавать по сниженным ценам или отдавать бесплатно. Мы говорим о том, чтобы в целом минимизировать утилизацию продуктов, в этом суть закона. Проблема эта комплексная. Создание Банка продовольствия – только один из вариантов её решения.

Мы все выступаем против того, чтобы хлеб выбрасывали в мусорные баки. Речь, конечно, не только о хлебе насущном, но и о других продуктах. Будем надеяться, что после принятия необходимой законодательной базы к проекту «Банк продовольствия» присоединится больше экономических агентов, которые будут относиться к благому делу с уважением.

Мнение Шеларь

Закон не всё решает

Создание Банка продовольствия, безусловно, хорошая идея, но моя интуиция подсказывает, что наше общество ещё не готово к такому широкому благотворительному жесту. Объясню почему. Начнём с того, что магазины нередко держат товары на прилавках практически до дня истечения их срока годности. Кроме того, даже если этот срок соблюдён, не факт, что продукт годен к употреблению, поскольку могут быть нарушены условия его хранения и транспортировки. Этим грешат даже крупные торговые сети. Если мы говорим, что они безвозмездно будут передавать товары в Банк продовольствия, это может повлиять на цену самой продукции, находящейся на прилавках.

Сейчас Банк продовольствия существует как инициатива благотворительной организации. Эту структуру и их партнёров очень легко проверить. А теперь представьте, что подобных организаций много и они будут разбросаны по всей стране. Как курировать их работу при условии, что у профильных контролирующих государственных организаций элементарно нет необходимых лабораторий, способных отслеживать качество продуктов на всех этапах их продвижения в торговой сети? Отдельная статья – срок годности, который у нас не совпадает с требованиями, представленными в ЕС.

Что касается контроля, то, согласно опросам, наши граждане давно оказывают государственным институтам минимум доверия. Если в будущем в государственных структурах, курирующих эту сферу, появится не очень честный чиновник, откроется очередная кормушка. Все благие дела будут перечёркнуты бюрократизмом или коррупцией. Закон о пищевых отходах, регламентирующий работу Банков продовольствия, который примут в будущем, будет действовать на территории всей страны, но чем дальше от столицы, тем слабее контроль. Поэтому должен быть разработан юридический инструментарий, чтобы подобные инициативы заработали по всей стране, при этом контроль и учёт должны быть прозрачными.

Возможно, первый Банк продовольствия, который появился в Молдове, покажет свою жизнеспособность. Мне кажется, что этот росточек в нынешних условиях не готов к тому, чтобы его можно было размножать. Однако сама инициатива создания такого банка заслуживает рассмотрения и поддержки. Вместе с тем не всё решает закон, нужны ответственность и порядочность, а с этим в нашей стране тоже не всё хорошо.

Галина Шеларь,

доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ

Комментарий

Задача для бизнеса

Владислав Котич, генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов:

– Передача продуктов питания с истекающим сроком хранения благотворительным фондам возможна при определённых условиях. При этом представителям бизнеса следует понимать, что они не просто передают продукты. Необходимо оценить их качество, условия и температуру хранения, а перевозка должна осуществляться специализированным транспортом при соблюдении всех санитарных норм. И важно знать, кому и для каких целей эти продукты будут передаваться, поскольку их следует использовать в кратчайшие сроки. Товары продовольственного банка также находятся под контролем Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Наталья Устюгова