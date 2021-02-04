Банда подростков “обчистила” машину в Яловенах

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Трое подростков в возрасте от 10 до 13 лет подозреваются в краже из автомобиля. Общая сумма ущерба составила около 93 тыс. леев.

По данным полиции, инцидент произошёл 1 февраля в Яловенском районе. Житель села Костешты сообщил в полицию, что неизвестные лица украли из его машины сумку с документами, 80 тысяч леев и ноутбук. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что мужчина оставил автомобиль возле дома, забыв его закрыть.

В ходе следственных мероприятий были идентифицированы подозреваемые. Это трое подростков из Яловенского района. Подозреваемые находятся под следствием на свободе.

Обстоятельства преступления выясняются.

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