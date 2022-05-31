Банда подростков грабила прохожих на улицах Оргеева

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Трое подростков подбежали на улице к 48-летнему мужчине и сорвали с плеча сумку. Внутри находились мобильный телефон, наушники, паспорт и 900 леев.

Вскоре злоумышленников задержали – им оказалось 14, 15 и 17 лет. Несовершеннолетних доставили в инспекторат, где выяснилось, что днём ранее они ограбили ещё одного прохожего.

Подростки полностью признали свою вину, ранее их уже задерживали за аналогичные нарушения закона. В этот раз полиция возбудила два уголовных дела о краже и грабеже.

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