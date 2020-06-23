Баланс, характер, ответственность, ценности: президент назвал 4 главных принципа для спасения Молдовы

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Сегодня, 23 июня, исполнилось 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете Республики Молдова. Этот документ является обязательным условием существования молдавской государственности, а дни и годы суверенитета и независимости современного молдавского государства должны отсчитываться именно с 23 июня 1990 года. Сегодня еще исполняется и ровно три с половиной года с тех пор, как 23 декабря 2016 года Игорь Додон принял присягу в качестве Президента Республики Молдова.

– Исходя из опыта последних трудных лет, через которые прошла Молдова, я осознал, что стране нужен ряд новых подходов во внутренней и внешней политике, нужны очень твердые руководящие принципы, чтобы исправить ущерб, нанесенный олигархией, а чтобы сама олигархия в итоге была свергнута. Я охарактеризовал эти четыре подхода или тезиса: баланс, характер, ответственность и наши ценности. Выразил также надежду на то, что мы с гражданами Республики Молдова мыслим одинаково, то есть, я выбрал верный путь в политике, и теперь мы вместе смотрим в будущее с теми же надеждами и ожиданиями. Да здравствует Республика Молдова! – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Ознакомиться с полным текстом обращения президента можно здесь.

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