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О первом инклюзивном бале для ребят с ограниченными возможностями

Инна Желтова, info@aif.md

Мероприятие «Бал ангелов» прошло в середине февраля в столичном Национальном музее истории Молдовы.

Как их правильно назвать? Так, чтобы соблюсти толерантность, но и обозначить исходные данные? К тому же это не только дети – там и уже совсем взрослые, с морщинами во всё лицо, такие, кто могли бы давно сами стать мамами и папами, но в другой жизни, с другой генетикой. «Оля, – обращаюсь к одной из мам из числа организаторов, – а в самом деле, как их называть?» – «Мы говорим «ребята».

Ребята – чёрный костюм, белоснежная рубашка, бальное платье, шифон и органза, галстук-бабочка, корона из цветов. Пока одним помогали переодеваться в фойе Национального музея истории Молдовы, подвозили и приводили других. В колясках и без, с доверчивым любопытством разглядывающих всё вокруг, или напуганных, и таких, кто смотрит, похоже, лишь внутрь себя… «Аурика, сколько их тут?!» – спрашиваю. «Что вы, тут самая малость. Знаете, сколько их по стране?»

Аурика Антонова – идейный вдохновитель бала и не только. Это она организовала Фонд Plaiul Soarelui, нашла место для будущей «Усадьбы мечты», вовлекает других родителей и ищет возможности для того, чтобы мечта сбылась. Бесстрашный воитель, который идёт вперёд вопреки всему.

Деньги для Мечты

На самом деле, мечта – это условное обозначение вынужденной необходимости. Кстати, что мы знаем об этом? Чем они живут? Как? На какие средства? Наше общество цивилизовалось – оно перестало называть грубо тех, кто слабее в умственных или физических способностях, мы не используем унизительного «инвалиды» и, тем более, эмоционально-оскорбительных слов. Мы говорим теперь про «ограниченные возможности» – и это замечательно. Но! Иной раз мне кажется, что так мы лишь мягко оградили себя – именно себя! – от чьих-то проблем, потому что за деликатным речевым оборотом всё же совсем другие характеристики. И ограниченность не в том, насколько развёрнуто будет написано сочинение или в скольких вариантах будет решена задача, а в том, что для многих из них возникают сложности в элементарном уходе за собой. В выполнении самых простых задач!

Вынужденная необходимость – это о том, что решать проблемы, такие, которые никому не пожелаешь, им приходится самим. Пока кипит подготовка, Аурика урывками рассказывает об избитых и изнасилованных ребятах: вышли из дому, не углядели, а назад не вернулись. Нет этой опции в мозгу, и к миру – полное доверие. Обойдёмся без подробностей. Мы тут все чувствительные люди с воображением и можем себе представить, что происходит, когда дикая невежественная толпа подонков измывается над человеком, живущим в своём мире. Кстати, задаюсь вопросом: когда у нас был последний марш в защиту людей с ограниченными возможностями? Так, чтобы бок о бок с ними пройтись по улицам и городам, выражая полную солидарность за их право жить нормально? И был ли марш?

Такие мероприятия и обычная социальная жизнь в обществе им очень нужны, потому что формируют новые социальные навыки общения, расширяют кругозор, вызывают интерес. Сложно переоценить, насколько бал и всё, что ему предшествовало пошло им на пользу.

Самый большой страх мам

«Аурика, я чувствую, что меня скоро не станет, и я очень боюсь, что будет дальше с моей девочкой…», – говорит одна из мам. Над её дочкой однажды очень жёстко надругались. Они сумели пережить трагедию. Приехали на бал. Мужественная мама и «солнечная» девочка. Пока они учатся в специализированных школах-интернатах ещё ничего. Дети в социуме, родители тоже могут работать. Для тех, кто переступил порог 18-летия, ничего не предусмотрено. Это уже персональная боль мам и пап и остальных отзывчивых родственников, если таковые имеются. В противном случае – интернат в Сорокском районе. Туда лучше не попадать, говорит Аурика. Там насилие и агрессия, борьба за выживание и необратимая деградация.

Вот он самый большой страх этих мам. Поэтому они так яростно хотят жить как можно дольше, и поэтому они так мечтают об Усадьбе. Там будут свои. А своих не бросают. И потом, ребята там становятся другими, это уже ясно. В Усадьбе больше года живут три семьи. Ребята поначалу дичились всего, а сейчас заботятся друг о друге. Работают – выращивают фрукты и овощи, сделали теплицу, завели птицу, животных, кормят, чистят, делают консервы, соления. Кстати, если бы не специфические черты лица, никогда бы и не заподозрила, что с этими ребятами что-то не так, – держатся свободно, улыбаются, разговаривают, в глаза смотрят. А ведь вспоминают, когда стоило незнакомому человеку обнять, например, ту же Дашу, дочь Аурики, – та сразу в слёзы. Ради того, чтобы дети развивались, чтобы жизнь обретала смысл, чтобы всем в итоге было легче, и объединяются мамы и папы этих ребят.

За глотком воздуха

…Признаться, поначалу недоумевала. К чему этот бал? Зачем он? Не проще ли было те средства, что пошли на торжество в Национальном музее истории Молдовы, собрать на мечту? Без французской польки? Пожалуй, проще. Но нет, он очень нужен был, этот бал. И ребятам, и родителям.

Оля Рошка – одна из организаторов. Красивая молодая женщина, мягкая улыбка, такой же взгляд. Уже потом в телефонном разговоре я узнала, что среди танцующих пар её сына Саши не было – Сашу усадили в кресло, чтобы можно было держать ситуацию под контролем. У Оли трое детей. Старшие, близнецы, родились 22 года назад. Один учится в медицинском университете, умница и гордость… Второй – Саша. Родовая травма, случай сложный.

– Я проживала две параллельные жизни: бурную, полную событий, садик, школа, подростковые страсти, поступление – с одним, и жизнь, в которой постоянный страх, что что-то случится с другим, целиком зависимым от меня, – рассказывает Оля. – И всё же до 18-ти лет было легче: я возила Сашу в специализированную школу, а сама работала бухгалтером, и мы не были изолированы. А после 18-ти какие варианты? Государству, обществу мы не нужны. Выйти на улицу? Это особое приключение. Друзья, подруги, знакомые? Не складывается, потому что возникает дискомфорт, неловкость, хочется отвести глаза и поскорее уйти, либо жалеют. Но что-что, а жалость нам не нужна. Нам жить хочется! Мне необходимо общаться, разговаривать, обсуждать самые разные темы. Поэтому я так поддержала проект. Мы хотим создать маленькую деревеньку, чтобы быть всем вместе. Не сбрасывать с себя эту ношу, а нести её, но не в одиночестве, сходя с ума от того, что ты каждый день видишь, как деградирует твоё дитя, а помогая ему и заодно другим проживать свою жизнь легче и осмысленнее, чем мы сейчас можем себе это позволить.

…Какие же они красивые эти женщины, проживающие каждый день свою боль, уставшие, измотанные, но такие вдруг ожившие. Я безуспешно пыталась сфотографировать Наташу, маму чудесной Саши, – вы бы видели эти сияющие глаза, вы бы почувствовали это тепло, что обволакивало всех и всё рядом с Наташей. Этот бал стал глотком воздуха для них, нет – огромным кислородным баллоном. С открытием себя самой же и новым принятием своего ребёнка, именно в бальном платье. Спасибо всё той же Аурике, которая буквально заставила, настояла, непременно с укладкой, обязательно в костюме и с бабочкой для ребят. Нет, всё правильно они сделали!

КСТАТИ

Мероприятие под названием «Бал ангелов» было организовано Фондом Plaiul Soarelui и общественной организацией Planeta Carității в партнёрстве с мэрией Кишинёва, при поддержке дипломатических миссий, аккредитованных в РМ и экономических агентов. Реализация проекта «Усадьба мечты» началась больше года назад. С собственником усадьбы был заключён договор аренды с последующим её выкупом. Для этого необходимо около €100 000. Во время бала было собрано 2520 леев.

Танцуя французскую польку

Психопедагог, логопед, дефектолог Ярославна Романова «волонтёрит» давно. Об этих ребятах может говорить часами. Она танцевала в паре с Вовой Луковым.

– Представляете, обычно это мы их поддерживаем, а тут бал, я волнуюсь сильно, и слёзы текут, а он мне говорит: «Ярославна, успокойся, у нас всё получится! – рассказывает Я. Романова. – Они удивительно чувствительны, на уровне эмоционального интеллекта, и всегда готовы поддержать. Но это событие… Оно их выбило из привычной жизни, раскрыло их с другой стороны и увело сильно вверх. Такие мероприятия и обычная социальная жизнь в обществе им очень нужны, потому что формируют новые социальные навыки общения, расширяют кругозор, вызывают интерес, который помогает развивать все психические процессы. Сложно переоценить, насколько бал и всё, что ему предшествовало, пошло им на пользу. В них спит огромный потенциал, но, когда ты с ними работаешь, они начинают его из себя доставать, и я каждый раз открываю их по-новому! Но нужно время. И любить их нужно.

Этот бал – он для всех не зря. Для нас, тех, кто только приоткрыл дверь, заглянул, как они живут, и понял, что нет сил для быстрого погружения, потому что невыразимо сложно, он тоже был нужен. Для волонтёров – чудесных лицеистов, концертмейстера, хореографа, для артистов, для тех, кто помог материально и нашёл время прийти, для служащих музея. Для всех, кто утирал слёзы, пока мамы и их дети танцевали старинную французскую польку со всей страстью и любовью к жизни, такой, какая она у них есть.