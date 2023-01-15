БАК 2023. Как сдать в Молдове экзамены на степень бакалавра экстерном

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Желающие сдать национальный экзамен на степень бакалавра экстерном могут с 10 января по 15 февраля 2023 года подать заявление на имя министра образования Республики Молдова.

Кто может сдать экзамен на бакалавра экстерном?

лица, достигшие 19 лет;

выпускники средней общеобразовательной школы;

выпускники учебного заведения среднего профессионально-технического образования, с продолжительностью обучения 3 года;

выпускники колледжа (или образцового центра);

студенты высшего учебного заведения, которые были приняты на учебу на основании аттестата об окончании средней общеобразовательной школы;

молодые люди, которые окончили не менее 2 лет лицейского образования, со сведениями об успеваемости за X-XI классы.

Какие документы необходимы?

заявление;

копия удостоверения личности;

копия аттестата о среднем общем образовании (11 классов) и справка из образовательного учреждения, выдавшего этот документ (для лиц, окончивших общеобразовательную школу) или оригинал табеля школьной успеваемости за Х — XI, выданным учебным заведением (для лиц, обучавшихся или обучающихся в профессионально-технических учебных заведениях (колледжах) и высших учебных заведениях).

Куда подавать документы?

Документы необходимо подать в министерство образования по адресу: площадь Великого национального собрания, 1 (почтовый ящик министерства, вход в Дом правительства на ул. Бэнулеску-Бодони).

Каков порядок сдачи экзамена?

Зачисленные кандидаты должны сдать экзамены по разнице в программе, чтобы подтвердить степень владения предметом по всем дисциплинам в Рамочном плане лицейского обучения на 2022-2023 учебный год по соответствующему профилю.

Выпускной экзамен экстерном будет проводиться одновременно с выпускными экзаменами при обучении в гимназии и лицее. Дополнительную информацию можно получить по номеру телефон 022 232 402, передает diez.md.

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