Общий процент сдачи экзаменов на степень бакалавра в этом году составил 72,71%

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К экзаменам на степень бакалавра в этом году было допущено 17 709 кандидатов. В результате национальный экзамен сдали 91,87% или 10 170 выпускников.

Как сообщили в Минобразования, к экзамену на степень бакалавра в 2022 году были допущены 11 070 выпускников лицеев, 4 184 учащихся колледжей и центров повышения квалификации, 221 кандидат из университетов, 146 кандидатов, прошедших тестирование экстерном, а также 2088 кандидатов с задолженностями по предыдущим сессиям, пишет agora.md.

Таким образом, общий процент сдачи экзамена на степень бакалавра в этом году составил 72,71%. Средний балл среди выпускников лицеев – 7,25 (для сравнения – 7,19 в 2021 году).

В сессии бакалавриата 2022 года с экзаменов выбыли 16 кандидатов.

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