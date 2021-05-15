Байкеры Кишинева коллективно вакцинировались от COVID-19

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он приветствовал инициативу членов байкерского сообщества столицы.

По словам градоначальника, около 60 байкеров сегодня получили прививку в Муниципальном центре вакцинации.

– Зарегистрироваться на вакцинацию в Муниципальном прививочном пункте по-прежнему может любая группа: будь то частные лица, группа соседей или несколько членов семьи. Примария Кишинева и все специализированные учреждения, подчиненные муниципалитету, продолжат оказывать техническую поддержку и продвигать вакцинацию против COVID-19. По мнению экспертов, это единственный безопасный и эффективный инструмент для остановки пандемии, – подчеркнул он.

В будущем примария намерена проводить больше мероприятий вместе с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальным агентством по общественному здоровью, чтобы побудить население к вакцинации. Также возможна организация марафона по примеру других стран.

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