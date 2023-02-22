Байден: Горд быть рядом с молдавским президентом, поаплодируйте ей. Санду: Это была историческая речь!

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Находящийся в Варшаве президент США Джо Байден выступил с посланием к гражданам Молдовы, выразив поддержку их борьбе за демократию и призвав бороться с автократией. На мероприятии присутствовала Майя Санду. Байден попросил собравшихся поприветствовать её.

– Мы хотим, чтобы и народ Молдовы жил свободно. Президент Майя Санду находится сегодня здесь, я горжусь тем, что я с вами и со свободолюбивым народом Молдовы. Пожалуйста, поаплодируйте ей! –

цитирует Джо Байдена европейская пресса.

Кроме того, у глав государств состоялась двусторонняя встреча. Как говорится в сообщении Белого дома, президент США подтвердил твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Кроме того, Байден “подчеркнул постоянную помощь США, направленную на укрепление политической и экономической устойчивости Молдовы, включая её программу демократических реформ и энергетическую безопасность”, а также на устранение последствий войны в Украине.

– Для меня было честью послушать историческую речь в Варшаве, – отметила, в свою очередь, в своём Twitter Санду.

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