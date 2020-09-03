Бабло побеждает зло

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О чреватости падения кабмина и политической мимикрии

Б. Цырдя, депутат парламента от ПСРМ: «Пятая колонна – она у нас есть, об этом нельзя забывать. Она живёт интересами не своего народа. Она не верит в будущее своего народа и в то, что от неё что-то зависит, и потому не считает себя злом, но знает, что предательство оплачивается очень хорошо».

Короче, активно занимаются баблотворчеством.

К. Фуркулицэ, председатель парламентской фракции ПСРМ: «Падение правительства приведёт к прекращению беспошлинного экспорта молдавских фруктов, овощей, вин и консервов на российский рынок… Также это означает несколько месяцев хаоса и дестабилизации, и в этот период невозможно будет помочь сельхозпроизводителям и другим категориям граждан».

Отдельные фермеры и поддерживающая их оппозиция решили действовать быстро и решительно, не считаясь со здравым смыслом и логикой.

А. Перу, политолог: «Не слишком ли часто Андрей Нэстасе мужественно уступает? И есть ли место снисходительности в политической жизни? Тем более если снисходительность не приносит побед».

Да… харизматичный, обаятельный и абсолютно бесполезный.

Э. Давидыч, российский автоблогер: «Нет, ну даже в Кишинёве есть «Тайкан» (последняя модель автомобиля «порше»)…»

Это особый повод молдаванам гордиться немецким автопромом.

Д. Ченушэ, политолог: «Беларусь – предпоследний вагон массового демократического пробуждения в Восточной Европе».

Беларусь, добро пожаловать в коллеги по многослойному дну!

В. Никитуш, журналист: «…лидеры PAS адаптировали свои речи к протесту сельхозпроизводителей. Это было доказательством политической мимикрии и способом каннибализации действий конкурирующей политической партии, но также и доказательством того, что тема будущей президентской кампании будет изменена».

Сейчас оседлают тему, что у нас будет великая аграрная сверхдержава, агрохабы которой покорят мир в формате стартапов, расцветут кластеры и венчурный капитал придёт на смену крестьянской лошадке.