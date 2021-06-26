Ажиотаж на марафоне вакцинации “Спутником”: около 2 тысяч людей ждут своей очереди (ВИДЕО)

Ажиотаж на марафоне вакцинации “Спутником”: около 2 тысяч людей ждут своей очереди (ВИДЕО)

Очередь на вакцинацию российским “Спутником” люди занимали ещё с ночи. В результате к утру у Дворца Республики было уже несколько тысяч граждан. Учитывая это, организаторы марафона решили начать его раньше установленного времени. 

В результате за первые два часа вакцину получили около 1500 человек. Ещё примерно 2 тысячи ждут своей очереди, люди продолжают приходить.

На марафоне доступны также препараты AstraZeneca и Sinofarm, но подавляющее большинство хочет вакцинироваться только “Спутником”.

“Аргументы и факты в Молдове” продолжают следить за развитием событий.

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