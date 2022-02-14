Автошколы повысили стоимость практических занятий из-за роста цен на топливо

0

Практические занятия в автошколах страны стали дороже из-за стремительного роста цен на бензин и дизтопливо. Администраторы утверждают, что были вынуждены прибегнуть к таким мерам, так как в противном случае они понесли бы убытки.

– На сегодняшний день курс практических занятий стоит 6500 леев. Раньше он стоил 5500 леев. Цена повысилась на 20 леев за занятие. Стоимость теоретического курса обучения не изменилась. Мало того, что топливо подорожало, ещё и повысили цены на автозапчасти, отопление и так далее, – пояснил администратор автошколы.

По его словам, рост цен на этом не остановится. Так, следующее повышение стоимости практических занятий ожидается в марте, передаёт protv.md.

Стоит отметить, что в Молдове в настоящее время работают более 100 автошкол.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.