Автосервисы повысили цены на услуги

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Замена колёс стоит в этом году на 30 леев дороже. Подорожала и услуга мойки авто – на 20 леев.



– В этом году стоимость смены шин составляет 250 леев для легкового автомобиля класса седан (самая многочисленная категория автомобилей в Молдове), что на 30 леев больше, чем в 2020-м. Это связано с подорожанием запчастей, например, тех, что используются для балансировки колёс, – рассказал администратор одного из столичных автосервисов.

За комплексную мойку автомобиля класса седан водители должны заплатить 150 леев. Цена выросла за месяц на 20 леев. Причина та же: подорожание растворов, используемых при мойке машин, пишет ipn.md.

– Несмотря на то, что моющие средства производятся в Республике Молдова, вещества, которые являются сырьём для этих растворов, импортируются из-за рубежа. Увеличилась как цена импортной продукции, так и цена услуг по её перевозке, – пояснил мужчина.

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