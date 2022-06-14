Автора ложного сообщения о минировании здания Moldelecom задержали

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Полиция задержала автора ложного сообщения о минировании здания Moldtelecom. Это 20-летний житель Оргеева.

Молодого человека доставили в инспекторат полиции Оргеева. Он признал свою вину и добровольно сдал телефон, с которого звонил. Подозреваемому грозит штраф в размере до 42 000 леев, до 240 часов исправительных работ или до 2 лет лишения свободы, передает deschide.md.

Напомним, что в воскресенье вечером в службу 112 позвонил мужчина, который сообщил, что здание АО Moldtelecom на бульваре Штефана чел Маре заминировано. В результате проверки в помещении не было обнаружено взрывоопасных объектов.

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