Автор тройного убийства в Мерешенах проведёт остаток жизни за решёткой

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Мужчина, который поджёг дом в селе Мерешень Хынчештского района, в результате чего погибли трое подростков, изначально был приговорён к 20 годам лишения свободы. Однако суд пересмотрел поданную прокурорами апелляцию.

Согласно последнему решению суда, обвиняемый приговорён к пожизненному заключению.

Преступление было совершено 25 ноября 2018 года. Агрессор и трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет повздорили на фоне употребления алкогольных напитков. Осуждённый нанёс жертвам несколько ударов топором по голове, после чего поджёг дом. При пожаре сгорели двое несовершеннолетних. Ещё один пострадавший 18 лет был госпитализирован в тяжёлом состоянии, однако через несколько дней скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что из дома жертв исчезли мобильные телефоны и топор. Вскоре был задержан подозреваемый – житель села Каракуй, которому на момент совершения преступления было 23 года. Подсудимый полностью признал свою вину.

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