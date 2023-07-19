Автопарк МП “Autosalubritate” дополнили три новых тягача и два полуприцепа

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Сегодня для МП “Autosalubritate” были доставлены первые три новых тягача IVECO и два полуприцепа из восьми закупленных от грузинской компании GT GROUP – победителя тендера.

Две недели назад в гараж предприятия поступили два новых спецавтомобиля марки MAN для вывоза и перевозки мусора. В настоящее время тягачи и полуприцепы проходят процедуру проверки перед передачей. Позже они должны быть доставлены на стоянку коммунального предприятия и проверены международными консультантами и консультантами МП “Autosalubritate”. После того, как они пройдут вышеуказанную процедуру, они будут поставлены на вывоз отходов.

Остальные тягачи из заявленной партии, включая полуприцепы, будут доставлены до конца этого месяца.

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