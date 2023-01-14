Автопарк ГИП пополнился новыми автомобилями

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Генеральный инспекторат полиции получил в дар 32 автомобиля от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и правительства США.

Это пожертвование — ещё одно доказательство того, что в трудные времена важно работать вместе на благо людей. Эта помощь укрепит возможности полиции по более быстрому вмешательству и поможет быть ближе к гражданам, — отметила министр внутренних дел Анна Ревенко.

Полученные 32 автомобиля должны заменить изношенные машины Генерального инспектората полиции, пишет moldpres.md.

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