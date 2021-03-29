Автомобилист лишился прав за пьяную езду и снова сел нетрезвым за руль

Автомобилист лишился прав за пьяную езду и снова сел нетрезвым за руль

Автоинспекторы заметили на одной из дубоссарских улиц автомобиль со спущенным колесом. Мужчина толкал машину Opel.

Правоохранители подошли предложить помощь. При общении с водителем сразу же почувствовали резкий запах алкоголя.

Проверка по базе данных показала, что 32-летний горожанин был лишён права управления за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, вновь сел за руль, пишет mvdpmr.org.

Нарушителю грозит ответственность.

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