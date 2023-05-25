Автомобили в Молдову будут ввозить по новой формуле, без льготы по НДС

С 1 января 2025 года в Молдове будет введена новая налоговая формула для импорта автомобилей. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся налоговой и таможенной политики на 2024 год, сообщает point.md со ссылкой на mold-street.com.

Так, документ предлагает изменить налоговый режим, применяемый к легковым автомобилям, обложив их НДС на общих основаниях начиная с 1 января 2025 года. При этом законопроект предусматривает поэтапное снижение ставки акциза на легковые автомобили с 1 января 2025 года (на 2025 год на 70%, на 2026 год на 80%, на 2027 год на 90%), в связи с тем, что на ввоз автомобилей вводится обложение НДС на общих основаниях.

Власти называют причиной этого изменения необходимость “соблюдения обязательств по гармонизации налогового и таможенного законодательства” с законодательством государств ЕС.

В Молдове импорт автомобилей в настоящее время облагается иначе, чем в странах ЕС. Автомобили имеют нулевую ставку НДС при ввозе, но за них уплачиваются невозвратные акцизы, которые зачастую выше по величине, чем 20% ставка НДС, и применяются в зависимости от рабочего объёма двигателя, с коэффициентом на возраст, который умеренно увеличивается в первые годы и достигает очень высоких сумм для автомобилей старше 10 лет.

Добавим также, что проект, продвигаемый Министерством финансов, предусматривает увеличение на 100 000 леев потолка таможенной стоимости (люксовых) автомобилей, облагаемых дополнительным акцизным сбором, с целью привязки регулируемых значений к росту цен на транспортные средства в результате инфляции, а также внесение изменений в статью 336 Налогового кодекса путём введения понятия “автомобиль” и изменения понятий “мотоцикл” и “мопед, мотороллер” в целях применения налога за использование дорог транспортными средствами с электроприводом.

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