Автомобиль закрутило: водитель не справился с управлением и влетел в дерево

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Инцидент произошёл в селе Суклея Слободзейского района. Водитель, управляя автомобилем Toyota, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

Как пояснил сам мужчина, он почувствовал, что колёса машины потеряли сцепление с дорогой, попытался повернуть руль в сторону заноса, но автомобиль закрутило и выбросило с проезжей части. По данным медицинского освидетельствования, водитель на момент аварии был трезв.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Мужчина не пострадал.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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