Причина – короткое замыкание: автомобиль загорелся на ходу

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Накануне при въезде в село Чобручи вспыхнул Ford Transit.

Во время движения из-под капота авто внезапно повалил дым. Водитель остановился, заглянул за решётку радиатора и увидел пламя. Автовладелец пытался ликвидировать возгорание самостоятельно, но огонь разгорелся настолько, что понадобилась помощь пожарных.

Подоспевшие спасатели пламя локализовали, однако микроавтобус получил серьёзные повреждения. Инспекторы рассматривают версию короткого замыкания, пишет mvdpmr.org.

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