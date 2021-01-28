Автомобиль вылетел с заснеженной дороги и протаранил столб. Пострадали 2 человека

Автомобиль вылетел с заснеженной дороги и протаранил столб. Пострадали 2 человека

Серьёзное ДТП произошло накануне в Бендерах. 20-летний водитель не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную опору.

В результате пострадали водитель и 17-летняя пассажирка, пишет mvdpmr.org. Обоих доставили в больницу.

Водителям напоминают: в условиях недостаточной видимости и скользкой дороги необходимо выбирать минимальную скорость движения, избегать резких манёвров и торможения.

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