Автомобиль врезался в гужевую повозку: пострадали двое взрослых и ребёнок

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Авария произошла накануне на трассе между сёлами Чобручи и Глиное. “Шкода” столкнулась с гужевой повозкой.

За рулём автомобиля был 62-летний мужчина. По его словам, в момент движения он внезапно увидел впереди подводу, не успел среагировать и столкнулся с ней. Повозкой управлял 41-летний мужчина, рядом с ним находились два пассажира: 11 и 38 лет. Они получили травмы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Мальчика с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом носа госпитализировали в хирургическое отделение Центра матери и ребёнка. Пассажир повозки с переломами шейных и грудных позвонков госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии. Водитель – в отделение смешанных травм. У него сотрясение головного мозга.

Лошадь, запряжённая в повозку, не пострадала. По факту ДТП проводится разбирательство.

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