Автомобиль врезался в газовую трубу: причиной ДТП стала кошка

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Инцидент произошёл на улице Советской в селе Мокра Рыбницкого района.

Как пояснила водитель Chrysler, она выезжала на главную дорогу. Неожиданно на проезжей части появилась кошка. Чтобы уйти от столкновения, 64-летняя автоледи вырулила на встречную полосу. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору газовой трубы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Газопровод не повреждён. Пострадавших нет, автоледи отделалась испугом. Согласно предварительным данным, женщина за рулём находилась в трезвом состоянии.

Инспекторы проводят разбирательство.

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