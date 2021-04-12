Автомобиль врезался в газовую трубу: причиной ДТП стала кошка

Автомобиль врезался в газовую трубу: причиной ДТП стала кошка

Инцидент произошёл на улице Советской в селе Мокра Рыбницкого района.

Как пояснила водитель Chrysler, она выезжала на главную дорогу. Неожиданно на проезжей части появилась кошка. Чтобы уйти от столкновения, 64-летняя автоледи вырулила на встречную полосу. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору газовой трубы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Газопровод не повреждён. Пострадавших нет, автоледи отделалась испугом. Согласно предварительным данным, женщина за рулём находилась в трезвом состоянии.

Инспекторы проводят разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md