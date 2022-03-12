Автомобиль сгорел на трассе из-за короткого замыкания

Автомобиль сгорел на трассе из-за короткого замыкания

Житель Слободзейского района возвращался домой с работы на машине. Во время движения услышал хлопок в моторном отсеке.

Мужчина остановил Ford на обочине, поднял крышку капота и стал снимать клеммы с аккумулятора. В этот момент появилось пламя и дым. Автовладелец воспользовался огнетушителем, но он не сработал. Только тогда водитель вызвал пожарных, пишет mvdpmr.org.

К прибытию спасателей горел салон авто. Пламя сбили, но машину, увы, уже не восстановить.

Вероятной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.

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