Автомобиль сбил троих пешеходов на “зебре” в Оргееве

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Невнимательный водитель сбил троих пешеходов, которые переходили улицу по “зебре”. Одного из пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла вчера днём в Оргееве на улице Василе Лупу. Информацию для unimedia.info подтвердила пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Баетрэу.

Как было установлено, за рулём автомобиля Toyota находилась женщина 42 лет. Она отвлеклась и не заметила группу людей, переходивших дорогу.

Тест на наличие алкоголя в крови водителя оказался отрицательным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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