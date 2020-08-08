Автомобиль сбил троих пешеходов на “зебре” в Оргееве

Невнимательный водитель сбил троих пешеходов, которые переходили улицу по “зебре”. Одного из пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла вчера днём в Оргееве на улице Василе Лупу. Информацию для unimedia.info подтвердила пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Баетрэу.
Как было установлено, за рулём автомобиля Toyota находилась женщина 42 лет. Она отвлеклась и не заметила группу людей, переходивших дорогу.
Тест на наличие алкоголя в крови водителя оказался отрицательным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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У меня есть подозрения что за рулём одни камикадзе а не нормальные дисциплинированные водители! Как можно на переходе сбивать людей? О чем ещё можно думать если не о своей или чужой жизни? Прежде чем получить права надо долго думать справиться иди нет с не простой задачей. Не все могут быть водителем также как и летчиком! Мне кажется перед школой надо пройти строжайший тест а потом допускать к занятиям!!! Люди!!! Берегите себя и всех вокруг себя!!! Да поможет вам Бог!!!