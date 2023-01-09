Пьяный пешеход попал под колёса автомобиля

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Инцидент произошёл на трассе М-5 “Бельцы-Корлэтень”.

За рулём автомобиля марки Volkswagen Transporter находился 34-летний житель села Корлэтень. Он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

34-летний пострадавший был доставлен в больницу Бельц в тяжёлом состоянии. Там выяснилось, что мужчина был под воздействием алкогольных напитков.

Детали ДТП выясняются, передаёт echipa.md.

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