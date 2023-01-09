Пьяный пешеход попал под колёса автомобиля

Пьяный пешеход попал под колёса автомобиля

Инцидент произошёл на трассе М-5 “Бельцы-Корлэтень”. 

За рулём автомобиля марки Volkswagen Transporter находился 34-летний житель села Корлэтень. Он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

34-летний пострадавший был доставлен в больницу Бельц в тяжёлом состоянии. Там выяснилось, что мужчина был под воздействием алкогольных напитков.

Детали ДТП выясняются, передаёт echipa.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md