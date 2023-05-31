Автомобиль сбил косулю на трассе Конгаз-Баурчи

Автомобиль сбил косулю на трассе Конгаз-Баурчи

Авария случилась накануне на дороге, связывающей населённые пункты Конгаз и Баурчи. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать на косулю, которая выскочила на проезжую часть.

От удара животное погибло на месте, а автомобиль получил повреждения, пишет gagauzinfo.md.

Водителей просят быть бдительными, так как случаи выхода диких животных на дорогу участились.

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