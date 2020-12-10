Автомобиль с шестью баллонами с метаном загорелся во время движения

Автомобиль с шестью баллонами с метаном загорелся во время движения

Инцидент произошёл в Тирасполе. Во время движения 59-летний водитель Volkswagen почувствовал запах бензина в салоне и остановил машину. Из-под капота повалил густой чёрный дым. 

На помощь подбежали сотрудники расположенного поблизости торгового центра и очевидцы с огнетушителями, но сбить пламя не удалось. Работу завершили пожарные.

Автомобиль оборудован шестью баллонами с метаном. Газ не взорвался, а выгорел.

Специалисты предполагают, что воспламенение могло произойти из-за разгерметизации топливной системы. По факту происшествия проводится проверка, пишет mvdpmr.org.

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