Автомобиль с дипломатическими номерами попал в аварию на Ботанике

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На пересечении улиц Минской и Титулеску в столичном секторе Ботаника столкнулись две машины. Авария произошла сегодня днём.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю Nissan с дипломатическими номерами. Как пишет publika.md, за рулём Volkswagen была женщина, а в салоне находился ребёнок.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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