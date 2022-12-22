Автомобиль перевернулся на трассе в Кицканах

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В Кицканах накануне произошло ДТП. «Фольксваген Шаран» на повороте вынесло за пределы проезжей части, после автомобиль перевернулся.

За рулём находился 42-летний мужчина, в салоне – его супруга. Из машины они выбрались самостоятельно. Очевидцы происшествия вызвали “скорую” и правоохранителей. Водитель «Фольксвагена» не пострадал. У женщины видимых повреждений нет, но она пожаловалась на головную боль. На неотложке её доставили в больницу.

Со слов мужчины: он выбрал безопасную скорость, но из-за тонкой корки льда на трассе не справился с управлением. На авто установлены зимние шины. Водитель и пассажир в момент аварии были пристёгнуты. Это и спасло их от тяжёлых последствий.

Автоинспекторы продолжают разбирательство.

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