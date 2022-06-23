Автомобиль перевернулся на трассе в Дубоссарах. Водитель в больнице

Автомобиль перевернулся на трассе в Дубоссарах. Водитель в больнице

На объездной трассе в Дубоссарах, на 62-ом километре автодороги «Тирасполь – Каменка», произошло ДТП.

Mitsubishi занесло, после машина перевернулась на бок. За рулём находился 18-летний молодой человек. Его госпитализировали в отделение смешанных травм Дубоссарской больницы с черепно-мозговой травмой и ушибами, сообщает пресс-службы МВД Приднестровья.

По словам водителя, он ехал со скоростью 60 км/ч. В дороге почувствовал, что заднюю ось начало заносить. Через мгновение Mitsubishi оказалась на боку.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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