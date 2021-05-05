Автомобиль на высокой скорости врезался в забор: водитель в больнице (ФОТО)

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Авария произошла минувшей ночью в селе Фэгурень Страшенского района.

По данным полиции, за рулём автомобиля марки Audi находился 29-летний мужчина. Он ехал на высокой скорости, а на повороте не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в забор, передаёт deschide.md.

Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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