BMW сгорел дотла в Суклее

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Горящую машину во дворе частного дома на улице Дружбы увидели соседи, но в пожарную сообщили не сразу. Первым делом очевидцы пытались достучаться владельцам авто. За это время огонь разгорелся ещё больше и перекинулся на рядом стоявший Mercedes.

Пожарные быстро сбили пламя. Повреждённый высокой температурой автомобиль восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. У второй машины оплавились задний бампер и фонари, лопнуло стекло и закоптился салон.

Причина и материальный ущерб устанавливаются.

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