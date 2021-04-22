Автолюбителя ждёт серьёзное наказание за подделку доверенности

Автолюбителя ждёт серьёзное наказание за подделку доверенности

Автомобиль BMW автоинспекторы остановили на дороге Тирасполь – Каменка. За рулём был 46-летний житель Слободзейского района.

При проверке документов он представил рукописную доверенность на управление транспортным средством. Правоохранители усомнились в её подлинности.

Оказалось, что водитель купил машину у своей знакомой, но официально сделку не оформил. Спустя время автолюбитель сам выписал себе доверенность взамен просроченной, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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