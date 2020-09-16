Автолюбитель предъявил пограничникам поддельные права, купленные за 600 евро

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В пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” задержали водителя, который предъявил поддельное удостоверение. Мужчина признался, что купил документ за 600 евро.

Инцидент был зарегистрирован вчера на въезде в страну. 43-летний гражданин РМ за рулём автомобиля Mercedes Vito предъявил водительские права, выданные польскими властями. Документ оказался поддельным.

Гражданин пояснил, что в январе этого года “получил” права в Польше за 600 евро. Мужчина продолжил путешествие после предъявления молдавских прав.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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