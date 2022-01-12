Автоледи села за руль нетрезвой и теперь останется без прав

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Бендерчанка за рулём Renault, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности манёвра. В результате столкнулась с микроавтобусом.

После удара легковушку откинуло в сторону, она врезалась в железный столб. Автовладелице пришлось пройти медосвидетельствование: было установлено алкогольное опьянение.

Жительница Бендер объяснила, что отдыхала на празднике, выпивала. Попросила подругу отвезти домой. Приехав к дому, решила сама сесть за руль машины, пишет mvdpmr.org.

Женщине грозит штраф и лишение водительских прав сроком до двух лет.

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