Автоледи на «БМВ» врезалась в чужую машину и уехала с места ДТП

Автоледи на «БМВ» врезалась в чужую машину и уехала с места ДТП

Авария произошла в Дубоссарах. Женщина за рулём «БМВ» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В результате водитель врезалась в припаркованный «Фольксваген», который по инерции продолжил движение и ударил «Опель». Испугавшись ответственности, 27-летняя автоледи скрылась с места аварии, пишет mvdpmr.org.

Нарушительницу нашли быстро. В ходе разбирательства выяснилось, что «БМВ» не прошёл техосмотр, у водителя отсутствовала страховка. Автоледи привлекли к админответственности.

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