Автокран и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Тирасполе.

Водитель автокрана “МАЗ” проигнорировал запрещающие сигналы светофора, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с движущимся мотовозом, передаёт novostipmr.com. В ДТП пострадал нарушивший ПДД водитель: его на “скорой” увезли в больницу. У автомобиля и мотовоза серьёзные механические повреждения.

Расследование случившегося продолжается.

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