Автоинспекторы проверили более ста водителей такси, работающих на территории столицы (ВИДЕО)

Автоинспекторы проверили более ста водителей такси, работающих на территории столицы (ВИДЕО)

Мероприятия прошли во всех секторах столицы.

Сотрудники дорожной полиции проверили около 125 транспортных единиц, предоставляющих услуги такси в Кишинёве, перед их выездом на улицы. В результате инспекторы выявили ряд правонарушений, таких как: технические неисправности в тормозной системе, технические неисправности в осветительных устройствах фар, эксплуатация переоборудованных транспортных средств без необходимого разрешения, несанкционированное размещение рекламы, нарушение правил регистрации транспортных средств, номерные знаки, не соответствующие стандартным, и т.д.

Было составлено 20 протоколов о правонарушениях с применением штрафов на общую сумму в 11 900 леев. Администратору одной из компаний такси был выписан штраф в размере 3 000 леев за допуск к предоставлению услуг транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам, а также тех, кто не зарегистрирован или не был подвергнут государственному техническому контролю. Также за отсутствие техосмотра у 5 транспортных средств изъяли номерные знаки.

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