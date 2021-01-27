Автоинспекторы проверили более ста водителей такси, работающих на территории столицы (ВИДЕО)

0

Мероприятия прошли во всех секторах столицы.

Сотрудники дорожной полиции проверили около 125 транспортных единиц, предоставляющих услуги такси в Кишинёве, перед их выездом на улицы. В результате инспекторы выявили ряд правонарушений, таких как: технические неисправности в тормозной системе, технические неисправности в осветительных устройствах фар, эксплуатация переоборудованных транспортных средств без необходимого разрешения, несанкционированное размещение рекламы, нарушение правил регистрации транспортных средств, номерные знаки, не соответствующие стандартным, и т.д.

Было составлено 20 протоколов о правонарушениях с применением штрафов на общую сумму в 11 900 леев. Администратору одной из компаний такси был выписан штраф в размере 3 000 леев за допуск к предоставлению услуг транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам, а также тех, кто не зарегистрирован или не был подвергнут государственному техническому контролю. Также за отсутствие техосмотра у 5 транспортных средств изъяли номерные знаки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.