Автоинспекторы изъяли у таксиста поддельные водительские права

Автоинспекторы изъяли у таксиста поддельные водительские права

В Бендерах инспекторы ДПС остановили такси. Водитель предъявил страховой полис, который не предназначен для работы в службе такси, и водительское удостоверение с явными признаками подделки.

На правах голограмма не соответствовала стандарту, отсутствовали водяные знаки, а сам бланк расслоился на две части. Водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу. До окончания разбирательства водителя от управления транспортом отстранили, пишет novostipmr.com.

За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.

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