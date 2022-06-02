Автобус “с сюрпризом”: на таможне выявили контрабанду сигарет (ФОТО)

Автобус “с сюрпризом”: на таможне выявили контрабанду сигарет (ФОТО)

На КПП “Леушены” предотвратили попытку провоза 1490 пачек сигарет, спрятанных в багаже.

На выезде из страны пограничники остановили автобус. Ни один из пассажиров не заявил о том, что ему есть что декларировать. Однако в ходе досмотра транспортного средства среди багажа были обнаружены 11 сумок с табачными изделиями. Товар принадлежал одному из водителей – 42-летнему молдаванину.

Сигареты были изъяты, нарушителю предстоит выплатить штраф.

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