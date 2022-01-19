Автобус с пассажирами загорелся на ходу на трассе Кишинёв-Леушень (ФОТО)

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Автобус рейса Кишинёв-Бухарест, в котором находились 5 пассажиров, загорелся на ходу. Инцидент произошёл сегодня утром вблизи села Бужор.

По данным полиции, автобус ехал из Румынии. На ходу произошло возгорание в отсеке двигателя. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Транспортное средство сгорело полностью, передаёт publika.md.

Известно, что водитель был трезв. Обстоятельства ЧП выясняются.

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