Автобус с гражданами Молдовы загорелся во Франции (ФОТО)

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В автобусе, который ехал из Португалии в Молдову, находились 62 гражданина РМ. На трассе во Франции транспортное средство загорелось. Инцидент произошёл 25 июля вблизи коммуны Брон.

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров временно разместили в местной школе. Транспортная компания предоставила другой автобус, который доставит граждан Молдовы из Франции домой.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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