Автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП в Румынии: есть пострадавшие

Автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП в Румынии: есть пострадавшие

Автобус направлялся в Италию. В салоне находились 20 граждан Молдовы. В результате аварии пострадали 6 человек.

Инцидент произошёл накануне в городе Галац. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 50-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пострадали 6 человек в возрасте от 21 года до 60 лет. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются, передаёт unimedia.info.

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