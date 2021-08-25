Автобус с гражданами Молдовы попал в аварию в Киеве: пострадали 18 человек

0

В Киеве перевернулся автобус, следовавший в Москву. В ДТП пострадали 18 человек.

Как пишет protv.md, авария случилась накануне. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В салоне, помимо двух водителей, находилось 48 пассажиров. 18 из них потребовалась помощь врачей, восьмерых госпитализировали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.